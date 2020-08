Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Alexander Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat situația din interiorul și din jurul Belarusului în timpul unei convorbiri telefonice, relateaza Interfax, scrie Reuters.Președintele Belarusului, Alexader Lukașenko, a zis sâmbata ca vrea sa discute cu omologul…

- Douazeci si patru din cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene au transmis o nota de protest Statelor Unite fata de presiunile exercitate asupra proiectului Nord Stream 2, iar Washingtonul a replicat ca nu accepta dominatia energetica a Rusiei, afirma surse citate de presa germana si americana,…

- Douazeci si patru din cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene au transmis o nota de protest Statelor Unite fata de presiunile exercitate asupra proiectului Nord Stream 2, iar Washingtonul a replicat ca nu accepta dominatia energetica a Rusiei, afirma surse citate de presa germana si americana, potrivit…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat vineri ca va raspunde cu masuri similare la sanctiunile Uniunii Europene impotriva unui serviciu de informatii rus pentru presupuse atacuri informatice, transmite Reuters. Uniunea Europeana a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase persoane si trei…

- CHIȘINAU, 29 iul - Sputnik, Galya Ibraghimova. Kremlinul raspunde ca nu aspira deloc sa ajunga in G7 și ar prefera o intalnire a „celor cinci puteri nucleare”, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Aflați din materialul RIA Novosti care dintre scenarii este cel mai probabil.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Premierul Romaniei s-a facut de ras. Din nou. A afirmat sus și tare ca relanseaza Romania. Ca in acest scop a luat deja masuri. Care iși demonstreaza eficiența. Și ca a consacrat resurse. Iar argumentul forte pe care l-a utilizat sunt investiții masive in dezvoltarea economica.…

- Partidul Progresist Sarb, al președintelui Aleksandr Vucic, este pe cale sa caștige alegerile parlamentare cu 63%, conform primelor estimari ale rezultatului scrutinului care a avut loc duminica. „Sunt in politica de foarte mult timp, dar niciodata nu am experimentat un moment ca acesta. In seara asta,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut de acord asupra extinderii cu un an a sanctiunilor economice impuse Rusiei pentru ca a anexat Crimeea in 2014, informeaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.