Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul de lege prin care consultanții in construcții sa figureze printre factorii implicați care trebuie sa iși asume responsabilitați concrete in asigurarea calitații in construcții, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba in cazul Caracal:…

- Comisia pentru buget-finante a Senatului a eliminat, la propunerea initiatorului, ministrul Eugen Teodorovici, reglementarea potrivit careia neplata impozitelor si contributiilor se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani. Comisia a adoptat, marti, cu sase voturi ‘pentru” si doua abtineri, raport…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, ca va opri proiectul de lege care introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru neplata impozitelor si contributiilor la buget, pana cand vor fi stranse 10.000 de semnaturi de la oamenii de afaceri, potrivit news.ro.Proiectul initiat de…

- "Este necesara o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sustinere pentru aceasta varianta (...) Sensul proiectului este protejarea atat a angajatului, angajatorului si a bugetului de stat.(...) Si in Romania mediul economic are nevoie…

- Neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat ar putea fi pedepsita cu inchisoare de la 1 la 6 ani, dupa cum prevede o propunere legislativa initiata de ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament. Actul normativ mai prevede o pedeapsa de la 2 la 7 ani de inchisoare…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament.Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 241…

- Ministrul Finantelor Publice spune ca proiectul sau de lege a fost inteles gresit, si a pus acest lucru pe "lipsa culturii financiare" , dar a precizat ca, daca mediul de afaceri ii cere, il va retrage. "Am vazut si eu, din pacate, in Romania constati in fiecare zi lipsa de cultura financiara, care…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament. Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii…