Proiectul lui Șerban Nicolae care instituie paradisuri fiscale, adoptat de Senat Proiectul lui Șerban Nicolae privind reducerea cu 50% a impozitelor pentru construcțiile și activitațile economice din grinduri, insule și alte suprafețe de uscat a fost votat luni în Senat, forul decizional fiind Camera Deputaților. Printre activitațile vizate se numara și jocurile de noroc, relateaza Mediafax.

Propunerea legislativa a lui Șerban Nicolae privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activitați economice autorizate a fost adoptata cu 61de voturi pentru 24 împotriva și 11 abțineri.

