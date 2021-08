Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat sambata, la Mures, ca membrii PNL il cunosc, stiu este si ce poate, precizand ca sloganul sau este totul pentru partid si totul pentru Romania. Orban a declarat la conferinta de alegeri de la PNL Mures, ca isi va prezenta proiectul pentru PNL dupa depunerea motiunilor, conform…

- Comisia Europeana a deschis o investigație pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, a anunțat, luni, executivul european. Compania romana de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca proiectul depus la Senat de mai multi deputati liberali privind acordarea unor compensatii personalului care isi desfasoara activitatea in compartimentele speciale din ministere si alte organe centrale nu poate avea sprijinul PNL, pentru ca nu a parcurs…

- Fostul premier Theodor Stolojan a criticat Guvernul Cițu, spunand ca se imprumuta deja peste masura, iar economia este inca in recesiune. Criticile liderului PNL vin și in contextul in care el este președintele comisiei de organizare a Congresului PNL, unde candidații pentru șefia partidului sunt Ludovic…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor și președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul unei vizite la Braila, pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca recunoaste interventia social-democratului Mihai Tudose, fost premier si actual europarlamentar PSD, in realizarea podului de la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…