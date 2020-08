Stiri pe aceeasi tema

- Centura municipiului Vatra Dornei, investitie a carei valoare a fost evaluata la 120 de milioane de euro, va fi realizata cu finantare europeana, a declarat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Flutur, aflat in vizita pe santierul conductei de gaz spre Vatra Dornei,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca astazi a fost aprobat la finanțare proiectul care vizeaza modernizarea drumului care leaga comuna Izvoarele Sucevei de granița cu Ucraina, localitatea Șepit. El a precizat ca proiectul va fi finanțat prin programul transfrontalier…

- In aceasta dimineața, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a acordat un interviu Radio Top in care a vorbit despre noua conducere a Spitalului Județean Suceava, despre inființarea unei secții ATI COVID in curtea Spitalului Vechi, despre spitalele de la Falticeni și Radauți, despre medicii…

- In municipiile Suceava și Campulung Moldovenesc au fost cele mai multe persoane care au fost infectate cu noul coronavirus. Cel puțin așa reiese dintr-un amplu studiu facut de Dorna Medical, in urma testarii serologice a anticorpilor in urma infectarii cu noul coronavirus. Studiul a fost in localitațile…

- Miercuri dupa amiaza in capela de la Cetatea de Scaun a Sucevei a avut loc o slujba de pomenire a voievozilor Moldovei, in cadrul Programului Stefanian, initiat de președintele Consiliul Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a cinsti personalitatea Marelui voievod Stefan cel Mare. Proiectul cultural…

- Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit, in ultimele 24, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din zonele Vatra Dornei, Falticeni, Campulung Moldovenesc, Gura Humorului si Suceava. Totodata, Directia Judeteana de Drumuri si Poduri a informat Prefectura…

- Zeci de gospodarii au fost afectate de ploile torentiale din ultimele 24 de ore in orasele Gura Humorului si Frasin si in localitatea Doroteia, iar in Tibeni o casa a luat foc din cauza unui trasnet, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata.…