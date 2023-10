Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Buget-Finanțe, pentru Munca și cea pentru Constituționalitate din Camera Deputaților au adoptat un raport de admitere la proiectul de lege privind pensiile de serviciu. Proiectul de lege merge la vot in ședința de plen de la 17:00.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat vineri, la Timisoara, ca proiectul modificat al Legii pensiilor speciale va intra in dezbatere luni, cand este programata si votarea lui.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt”, care nu ar mai trebui sa ridice probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor speciale,…

- In Senat, comisiile de specialitate au dat raport favorabil pentru legea pensiilor de serviciu, care a fost modificata in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Unul dintre amendamentele aprobate stabileste ca varsta de pensionare va creste la 65 de ani, etapizat, pana in 2028. Din opozitie, USR critica…

