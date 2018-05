"Dupa aproape zece sedinte de dezbatere, proiectul de lege a primit raport favorabil, va intra in plenul Senatului pentru dezbateri. Elemente importante in plus fata de ceea ce am avut in forma initiala: vor fi maximum trei variante la fiecare programa scolara si toate lucrurile se vor desfasura prin Ministerul Educatiei Nationale, care este direct responsabil de calitatea manualelor din Romania. In conditiile in care nu se califica cele trei manuale, se reia procedura, iar la maximum patru ani de zile obligatia Ministerului este sa retipareasca toate manualele. Deci sunt niste obligatii foarte…