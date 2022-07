Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege a invatamantului superior prevede eliminarea obligativitatii detinerii titlului de doctor pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, marti, intr-o conferinta de presa. „Pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar…

- Școala romaneasca in 2022: din cei peste 203.000 de elevi care au intrat in clasa I acum 12 ani, doar 126.454 au ajuns sa dea examenul de Bacalaureat și doar 89.054 sa il ia. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca rata de promovarea din acest an este de 73,3%, cel mai ridicat nivel de promovare…

- Universitațile din țara pot accesa fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Ministerul Educației a publicat ghidul pentru digitalizarea universitaților. Acest ghid include informatii referitoare la conditiile de finantare, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor, precum…

- Ovidiu Puiu, senator PSD de Argeș: ”Am participat astazi, la Palatul Parlamentului, la intalnirea de lucru cu o delegație de rectori din Cuba, condusa de ministrul cubanez al invațamantului superior, Dr. C. Jose Ramon Saborido Loidi. Intalnirea are la baza Acordul de Colaborare Culturala semnat intre…

- Aproape jumatate dintre elevii din Romania sunt analfabeti functional: nu inteleg ce citesc, nu pot sa interpreteze o informatie si sa formeze idei proprii. In acest context, Ministrul Educatiei propune o evaluare digitala pilot la romana, matematica si istorie chiar la sfarsitul acestei luni. Ministerul…

- Ministerul Educatiei vrea sa introduca pana la sfarsitul anului o testare-pilot la limba romana si matematica pentru toti elevii, mai putin cei din clasele a VIII-a si a XII-a. Ordinul de ministru a fost deja pus in dezbatere. Anul acesta, evaluarea se va face in cate 7 unitati de invatamant, din fiecare…

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru si 13 contra. Au votat in favoarea legii toate partidele, mai putin senatorii AUR. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional. Raportul a fost admis cu 86 de voturi pentru si 13 contra. Dupa votul din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca una dintre modalitatile de sustinere a invatamantului profesional consta in acordarea de burse motivante, informeaza AGERPRES . Cimpeanu a fost prezent la deschiderea primului Forum franco-roman al Educatiei, eveniment organizat de Ambasada Frantei…