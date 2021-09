Stiri pe aceeasi tema

- B1.ro Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil. Parlamentarii au agreat ca legea sa se aplice de la 1 noiembrie 2021. 281 de deputați s-au exprimat in favoarea legii. Un singur deputat s-a abținut. Luni, premierul Florin Citu declara ca…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de Lege privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, in calitate de for decizional. Presedintele comisiei pentru munca si protectie sociala a transmis ca legea se va aplica de la 1 noiembrie in acest an.

- Premierul Florin Citu i-a criticat pe sefii Parlamentului, dar si pe ceilalti lideri politici, motivul fiind faptul ca nu a fost convocata o sesiune extraordinara in vara aceasta pentru a adopta Legea consumatorului vulnerabil, proiect aflat la Camera Deputatilor.

- Imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare, PSD va propune mai multe amendamente la Legea consumatorului vulnerabil care a fost adoptata de Senat și se afla in dezbatere la Camera Deputaților. -Intrarea in vigoare a Legii consumatorului vulnerabil dupa 30 de zile de la adoptarea ei și nu in septembrie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 iunie, decretul pentru promulgarea Legii privind alaptarea in spațiile publice, a informat Administrația Prezidențiala. Astfel, amenda pentru interzicerea alaptatului unui copil in spațiul public va fi intre 100 si 500 lei.Pe 3 iunie, Camera…

- Camera Deputatilor a adoptat cu unanimitate de voturi (308 "pentru!), marti, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, a anuntat Agentia Nationala Anti-Doping pe…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de miercuri, proiectul de hotarare pentru revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului. UDMR ar urma sa propuna Avocatul Poporului. Proiectul de hotarare pentru revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului a fost…