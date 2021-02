Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul bugetului pe 2021 a fost lansat in dezbatere publica Foto: gov.ro. Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara în dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind configurat pe o crestere economica de 4,3%. Cererea interna va…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind configurat pe o crestere economica de 4,3%. Conform proiectului, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174,102 miliarde de lei, iar la cheltuieli…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei COVID…

- Ministrul Finanțelor anunța ca deficitul bugetar a urcat la 7% din PIB, la zece luni Deficitul bugetar dupa primele zece luni din acest an este de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Deficitul după primele 10…

- Tot pentru 13 ianuarie 2021 a fost amanata pronuntarea si pe obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania 335/2007, formulata 51 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, UDMR, precum si de deputati neafiliati. Pe 13…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior. La rectificarea aprobata luni a fost avuta in vedere o contractie economica de 4,2%. "In sedinta de Guvern de…

- Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetara din 2020. Cițu: Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB, respectiv 96 mld. lei, pe o contractie economica de 4,2% Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul…

- Romania va avea o scadere economica de 4,2% fața de anul precedent, iar deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Citu."Vorbim despre rectificarea bugetara, pe care o facem pentru a ne asigura ca sunt banii necesari pentru finalul acestui an",…