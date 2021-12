Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 a fost lansat duminica dimineata in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, acesta fiind stabilit la venituri in suma de 216,473 miliarde de lei, iar la cheltuieli in suma de 493,215 miliarde de lei credite de angajament si de 301,758…

- Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta care prevede acordarea o singura data, in luna ianuarie 2022, a unui ajutor financiar pensionarilor cu pensia mai mica sau egala cu 1.600 lei pe luna, a anuntat ministrul muncii, Marius Budai. „Va anuntam ca pachetul social asumat de coalitia aflata la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, sambata, un plan investițional de 73 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde de euro. Este absolut necesar ca Romania sa…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, ca aproape toata rețeaua feroviara din Romania trebuie sa intre in reabilitare. “Pe PNRR sunt prinse 13 miliarde de euro, din aceasta suma, peste 4 miliarde sunt bani pentru infrastructura feroviara. Rețeaua este buna, ca termen este depașita.…

- Raluca Turcan a plecat de la Ministerul Muncii. Nu insa fara sa ne mai uimeasca, inca o data, cu “filozofiile” ei. Acum 2-3 luni, Raluca Turcan ne spunea, ingrijorata de cifrele natalitații, ca “romanii care fac copii s-au mutat in alte țari“. Tot pe la sfarșitul verii, ministra i-a urat “La mulți ani!”…

- Noul ministru al Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna, vineri dimineața, la preluarea mandatelor. Ministerul Muncii și Familiei a fost imparțit in doua portofolii, fiecare nou minister avand, de azi, atribuții importante. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam…

- Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeana se reunesc, joi, la ora 10.30, pentru a aproba Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei. Aprobarea PNRR in ECOFIN este ultimul pas pentru ca Romania sa poata cere banii europeni. Dupa ce PNRR va fi aprobat, Romania va putea cere prefinanțarea…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, joi, un comunicat cu precizari privind formularul pentru obținerea ajutorului de incalzire a locuinței. “Formularul nu este o invenție romaneasca” ar fi prima dintre precizari, marca Raluca Turcan, ministrul Muncii. Nici nu ne așteptam ca Romania sa…