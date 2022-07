Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Finlandei a adoptat, joi, legi care ii permit sa instaleze bariere fizice la granița cu Rusia. De asemenea, granițele terestre cu Rusia se vor inchide pentru solicitanții de azil politic, relateaza Reuters . Proiectul de lege menționat, deși controversat din punctul de vedere al legilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din Sievierodonetsk au primit ordin sa se retraga.…

- Mulți oameni de afaceri și intelectuali au parasit Rusia dupa invazia din Ucraina, dar unii au ramas totuși, caznindu-se sa-și redefineasca viața. Opțiunile lor, extrem de diferite, nu reprezinta o riposta puternica in fața razboiului lui Putin - scrie joi ziarul american The New York Times, citat…

- Rusia afirma ca a doborat trei avioane de razboi ucrainene

- Rusia pregateste un proiect de lege menit sa elimine limita de varsta pentru inrolarea in armata, potrivit Dumei de Stat a Rusiei, relateaza AFP. ”Scopul proiectului de lege este eliminarea limitei de varsta pentru cetatenii cu varsta legala de munca (...), care au dreptul sa incheie primul contract…

- Rusia spune ca invadarea Ucrainei este „un razboi impotriva neocolonialismului occidental”, o tema dezvoltata pentru a atrage statele asiatice și alte state intr-un carusel imperialist, scrie intr-o analiza CEPA Kseniya Kirillova, experta in propaganda și studiul

- Intr-un interviu acordat saptamanalului ceh Respekt , Zelenskaya a sugerat ca un astfel de tratament inuman al ocupanților fața de ucraineni se poate explica doar daca aceștia sunt tratați la fel in țara lor natala - Rusia. Aceasta crede ca Putin, dupa ce a preluat puterea, iși imagineaza ca este ca…

