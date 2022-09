Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 septembrie 2022, a avut loc in Aula Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, susținerea publica a tezei de abilitare intitulata „Innovative materials and processes with appliaction in environmental protection”, elaborata de Conf. univ. dr. ing. Lacramioara RUSU. Comisia de abilitare, aprobata…

- BacauMun a debutat in anul 2015, fiind printre primele conferinte Model United Nations, o simulare academica a dezbaterilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite (O.N.U) in limba engleza. Organizata de elevii Colegiului Național Gheorghe Vranceanu, conferința se afla la a 8-a ediție, iar anul acesta,…

- Pana in data de 23 septembrie va puteți inscrie pentru 40 locuri la specialitatea militara PARAȘUTIȘTI COMANDO CRITERII DE RECRUTARE: (M217/2019; Smap-81/2021) ✅Varsta maxima: 45 de ani impliniti, la data acordarii gradului si numirii in functie. ✅Studii: – pentru candidatii care sunt SGP in activitate:…

- Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza admiterea de toamna pentru studiile universitare de licenta, master și doctorat. Oferta educationala a Universitatii include 35 de programe de studii universitare de licenta, 26 programe de master si 3 programe de doctorat, toate programele…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a obținut acreditarea domeniului de doctorat „Filologie” din cadrul Școlii de Studii Doctorale, conform Ordinului de Ministru nr. 4518/10.08.2022. Temele de doctorat vor fi din cinci specializari din domeniul „Filologie”: literatura romana, limba romana, literatura…

- Constantin Popovici, student la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații, in anul al doilea, la programul de studii universitare de master Performanța Sportiva, este noul campion european la High Diving (sarituri de la mare inalțime), impunandu-se…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2022, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris aproximativ 2000 de candidati romani si romani de pretutindeni la studii universitare de licenta si master, care au ales pentru concursul de admitere peste 7000 de opțiuni pe programe…

- Colonelul in retragere și veteranul de razboi Constantin Zavati din Municipiul Bacau a implinit astazi impresionanta varsta de 99 de ani. Baza 95 Aeriana, in semn de recunoștința a faptelor de arme, i-a facut o surpriza, fiindu-i alaturi prin comandorul Ioan Mischie, comandantul Bazei 95 Aeriana, impreuna…