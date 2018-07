Stiri pe aceeasi tema

- Eike Batista, care a fost candva cel mai bogat om din Brazilia și in top 10 cei mai bogați din lume, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru ca l-a mituit pe fostul guvernator al al statului Rio de Janeiro, scrie Reuters.

- Fiul președintelui Siriei, Bashar Al-Assad, se afla la Cluj-Napoca, unde participa la Olimpiada Internaționala de MAtematica, ce are loc în aceasta perioada.Hafez Al-Assad are 16 ani și nu este la prima participare la acest tip de competiție, el participând și la ediția de…

- Brazilia este in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, dupa ce a trecut de Mexic cu 2-0. Neymar a deschis scorul in minutul 51, apoi a iesit la rampa si cu o simulare grosolana, fiind taxat imediat pe retelele sociale.

- Un bar din Brazilia ofera o bautura gratis tuturor clientilor pentru fiecare cazatura a lui Neymar la meciul cu Serbia, de miercuri, din grupa E a Cupei Mondiale.Sir Walter Pub din Rio de Janeiro a primit cereri record de rezervari dupa ce a postat pe Facebook acest anunt.

- Trei tineri salajeni, colegi in anul I la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii Cluj-Napoca, deruleaza o campanie publica de informare cu privire la beneficiile reciclarii și la efectele negative ale lipsei colectarii selective. Proiectul intitulat “colecTARE” a luat naștere…

- Razvan Burleanu a anuntat cand incepe viitorul sezon din Liga 1 si cand se disputa ultima etapa: "Liga I va debuta in aceasta vara, pe 21 iulie si sezonul 2018-2019 se va incheia pe 2 iunie 2019", a dezvaluit Burleanu. Insa cel mai interesant anunt este cel referitor la formatul Ligii 1. Razvan…

- Victor Ponta a comentat luni proiectul de lege al Guvernului pus in dezbatere publica, potrivit caruia Liviu Dragnea ar urma sa aiba puterea politica de a decide principalele obiective strategice ale Romaniei pana in 2040. Ponta a reactionat ironic spunand ca „Dragnea nu e in stare sa guvernezenici…

- Senatul a adoptat, in plenul de luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017.