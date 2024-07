Stiri pe aceeasi tema

- De cate ori ați mers in supermarketuri ați vazut fructe ca scoase din cutia cu bomboane, frumos aranjate in raioane. Dar ceea ce are aspect frumos, nu inseamna ca e și sanatos. Pentru a se pastra aspectuoase, multe dintre fructe sunt stropite cu pesticide.Grupul de lucru pentru mediu EWG SUA a facut…

- Proiectul prin care o cladire abandonata timp de 20 de ani a fost finalizata, modernizata și dotata pentru a gazdui Centrul pentru persoane varstnice și cantina de ajutor social din Cartierul Prepeleac, nu este singurul finanțat prin Grupul de Acțiune Locala „Targoviștea Egalitații de Șanse”. Aici …

- Primarul general, candidat pentru un nou mandat, a transmis, duminica, precizari juridice despre proiectul din Aleea Modrogan 1. ”Suspendarea Autorizatiei de Construire si a PUZ-ului in baza caruia s-a inceput investitia privata a intervenit in dosarul 32458/3/2021, dosar care a fost suspendat pana…

- Hagag din Israel semneaza cu antrenorul Cosmin Olaroiu și preia proiectul rezidențial Obor Est Residence. Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, parte a Hagag Group din Israel preia de la antrenorul roma de fotbal Cosmin Olaroiu și de la partenera sa de afaceri proiectul rezidențial Obor…

- O avarie majora s-a produs marți, 23 aprilie, in jurul orei 18:00 pe rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica, in secțiunea deservita de CET București Vest, anunța Electrocentrale București (ELCEN), producatorul de energie electrica și termica al Bucureștiului, intr-un comunicat de presa.Conform…

- Generalul (r) Cristian Barbu a comentat la Antena 3 CNN perspectiva unei lovituri israelian asupra Iranului, dupa ce Cabinetul de razboi al statului evreu a convenit sa dea un raspuns militar la atacul masiv lansat de Teheran, saptamana trecuta.

- Social Școlile, liceele și gradinițele pot primi calculatoare daca se inscriu in proiectul Dam Click pe Romania aprilie 16, 2024 10:38 Dam Click pe Romania este un proiect al asociației Ateliere Fara Frontiere prin care anual 4.000 de calculatoare recondiționate sunt donate catre unitațile de invațamant…

- O veste șocanta zguduie ancheta in cazul femeii ucise și aruncate pe un camp langa autostrada, in apropierea Bucureștiului. Intr-o rasturnare de situație surprinzatoare, iubitul femeii, cu care aceasta se certase inainte de dispariția sa, a fost scos de pe lista suspecților.