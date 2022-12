Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din invatamantul preuniversitar spun ca au luat act de proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2023, prin care, din nou, Educației i se aloca un procent din produsul intern brut mult mai mic decat ceea ce prevede Legea Educației. De asemenea, sindicalistii spun ca prin noua ordonanta…

- Asociația GARGUI in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) prin Serviciul de Dezvoltare Comunitara din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisa, Relații Publice și Cooperare a desfașurat in perioada 29-30 noiembrie 2022, proiectul ”

- Proiectul de lege are ca obiect instituirea unor masuri temporare, in vederea limitarii veniturilor obtinute de producatorii de energie electrica, in sensul introducerii unui mecanism de achizitie centralizata de energie electrica, in care pretul platit de achizitorul unic producatorilor de energie…

- Deputatii au adoptat, marti, in plen, un proiect de lege de aprobare a OUG 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, care reglementeaza inchiderea si conservarea grupurilor energetice pe baza de lignit si huila, inchiderea carierelor de lignit si minelor de huila precum si masuri de sprijin…

- Doi lideri ai PSD, Radu Oprea și Daniel Zamfir, au anunțat ca redepun proiectul ce ar permite finalizarea hidrocentralelor construite in arii protejate, ca o soluție la criza energetica, un demers agreat și de premier.

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 octombrie 2022, orele 14.30 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/23428 din 20.10.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 18 octombrie 2022, orele 11.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/22782 din 13.10.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul…

- Prin actul normativ, Executivul reaproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Tren metropolitan Gilau – Floresti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bontida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou si tren metropolitan, inclusiv…