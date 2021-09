Stiri pe aceeasi tema

- Un traseu de 6 km care ofera posibilitatea turiștilor de a vizita cele 22 de mori de apa din Eftimie Murgu, județul Caraș Severin, a fost inaugurat in cadrul proiectului „Hai la Rudaria!”, desfașurat de Asociația Acasa in Banat. Proiectul este finanțat de Fundația Orange cu suma de 35.000 lei, prin…

- VALEA ALMAJULUI – Asociația Acasa in Banat si Primaria Eftimie Murgu inaugureaza duminica, 19 septembrie 2021, de la ora 11, Traseul morilor de la Rudaria. Traseul a fost realizat prin munca voluntarilor și cuprinde toate cele 22 de mori din localitate, care vor putea fi vizitate de acum inainte și…

- La sfarșitul acestei luni va incepe cea de-a doua etapa a proiectului „Hai la Rudaria”, inițiat de asociația Acasa in Banat și finanțat de fundația Orange pentru recondiționarea morilor de apa din comuna carașeana Eftimie Murgu, dupa ce, in luna mai, peste 200 de voluntari veniți din intreaga țara și…

