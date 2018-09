Proiectul Gusturi Romanesti, la conferinta PRIA Agriculture, in 27 septembrie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Probleme la zi: Epidemia de gripa porcina africana se extinde Ferma de porci. Foto: Agerpres. Probleme la zi, ora 13.20, tema emisiunii de astazi "Epidemia de gripa porcina africana se extinde". Invitati - La telefon: Geronimo Banescu-presedinte…

- V. Stoica Incepand de ieri și pana la atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cai publice, SC Sinaia Forever SRL va desfașura activitatea de curațare a strazilor, a drumurilor, a aleilor, a piețelor și a celorlalte locuri publice din orașul prahovean Sinaia.…

- Inscrierile la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti incep, marti, instituția avand disponibile, pentru concursul din acest an, 855 de locuri libere. Admiterea are loc pe baza unui concurs, scrie Mediafax.Astfel, inscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și…

- Universul rasplatește eforturile, nu scuzele. Este deviza Gabrielei Moise, o tanara de 23 de ani, aparent firava, insa care in scurt timp va ajunge sa imbrace haina de jandarm și sa ia parte la acțiuni in strada, alaturi de colegii ei mai vechi in breasla. Originara din Buzau, Gabriela este absolventa…

- Alba Blaj – Olomouc, in turul II din Liga Campionilor la volei feminin. S-au stabilit doar partidele fazei premergatoare grupelor. In turul secund, Alba Blaj va juca impotriva formației UP Olomouc, din Cehia. Partidele vor avea loc in dubla mansa eliminatorie. Manșa tur va avea loc in Cehia, in 23 sau…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Echipele nationale de baschet 3×3 ale Romaniei se vor alinia, astazi si maine, la Constanta, la startul FIBA 3×3 Europe Cup Qualifier, unul dintre turneele de calificare la turneul final continental care va avea loc in toamna. Romania, campioana europeana…

- Joi 28 iunie, orele 10.00, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești va avea loc deschiderea Conferinței internaționale „Gestionarea diferențelor - o provocare a lumii contemporane”, organizata de instituția gazda UPG Ploiești, Alianța Franceza din Ploiești, Institutul Francez din București, Consiliul…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Crearea conditiilor pentru economii durabile, precum si adaptarea legislatiei in acest sens a fost una dintre concluziile Conferintei 'Economie Durabila in Europa", care a reunit marti, la Parlamentul European, la aceeasi masa europarlamentari…