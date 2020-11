Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Arimflay Construct SRL va realiza proiectul proiectul de investiție „Reabilitare și extindere Școala Gimnaziala nr 1 și Gradinița cu program normal nr. 1, Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, județul Vrancea“. Valoarea estimata a investiției este de aproximativ 1,1 milioane lei. In cadrul acestui…

- Dintre toate proiectele europene derulate in orasul Cugir, judetul Alba, investitiile realizate de administratia publica locala in dezvoltarea sistemului de educatie depasesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Regional…

- Patru cadre didactice și doi elevi au primit confirmarea ca sunt infectați cu SARS-CoV-2, marți, 13 octombrie. Purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, a declarat ca au fost confirmați pozitiv o invațatoare de la Școala Gimnaziala "Mandache Leocov" Plopeni – este al ...

- De luni, 14 septembrie, autobuzele revin pe trasee pe 14 dintre cele 16 linii școlare, asigurand transportul elevilor la cinci școli din Capitala: „Pia Bratianu” și „Herastrau” din Sectorul 1, Școala nr. 195 din Sectorul 3, Școala Gimnaziala nr. 279 și Colegiul Național „Elena Cuza” din sectorul…

- In Senatul Romaniei, anul trecut in luna mai, un grup de senatori PSD și UDMR propuneau un proiect legislativ ce se dorea a aduce anumite amendamente la Codul Muncii, proiect care nu a mai primit votul in Camera Deputaților. Proiectul a fost respins in ședința de astazi a Camerei Deputaților. Schimbarea…

- 12 cadre didactice – profesori, invatatori, educatori, dar si un angajat din cadrul personalului nedidactic, au fost confirmati cu infectie cu noul coronavirus, a informat, luni, purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila. Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Suceava, pana pe 7 septembrie…

- Avand in vedere creșterea accelerata a numarului de locuitori din zona Bartolomeu, in special zona Avantgarden, familii tinere, cu copii, Primaria Brașov a identificat o soluție pentru asigurarea unor condiții optime pentru desfașurarea procesului de invațamant. Municipalitatea este in discuții avansate…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca Guvernul Romaniei va acorda un sprijin financiar in valoare de 11,771 milioanelor de lei pentru localitațile afectate de proiectul „Suceava – utilitați și mediu la standarde europene”, componenta de termie. Gheorghe Flutur a salutat…