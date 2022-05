Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Dragoș Benea a reacționat dupa anunțul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, referitor la faptul ca in Consiliul Interministerial s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Bacau – Pascani din viitoarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Majoritatea reparațiilor de pe A2 au fost incheiate sau intrerupte, singura zona cu probleme fiind podul peste Brațul Borcea, unde lucrarile vor continua inclusiv in perioada 1 - 2 mai, a declarat la Digi24 ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- „S-au gasit probleme in momentul in care au decopertat, (...) au gasit probleme de structura, probleme mai grave decat se asteptau si de aceea nu s-a putut respecta. Se lucreaza (...). In momentul in care s-a decopertat si s-a vazut structura si-au dat seama ca e nevoie de lucrari mai ample fata de…

- „Astazi au fost postate in SEAP anunturile licitatiilor pentru Studiile de Fezabilitate necesare celor 4 loturi ale Drumului de Mare viteza Filiasi – Drobeta Turnu Severin – Domasnea – Caransebes – Lugoj (230 km). Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 15.06.2022. Durata pentru realizarea Studiilor…

- ”Astazi a fost dat ordinul de incepere pentru constructia Variantei de ocolire Beclean, judetul Bistrita-Nasaud! Este unul dintre obiectivele de interes regional care vor fi construite prin colaborarea dintre autoritatile centrale si cele locale. Protocolul a fost incheiat intre CNAIR si Primaria Beclean…

- „A fost relansata licitația pentru Lotul 2 (Secțiunile E și D) al autostrazii Lugoj-Deva!CNAIR a transmis astazi la ANAP, pentru verificare, documentația destinata noii proceduri de licitație.In maximum 10 zile, ANAP trebuie sa finalizeze verificarea documentelor, dupa care CNAIR va putea lansa licitația…

- Sistemul de protectie perimetrala al Aeroportului Iasi va trece iarasi prin plenul Consiliului Judetean, la un an dupa ce alesii au aprobat valoarea totala si cea eligibila. Miercuri, prima dintre ele va fi restabilita la putin peste 10 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 7,17 milioane reprezinta…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Transporturilor și infrastructurii, Sorin Grindeanu, de la care solicita informații cu privire la stadiul marilor proiecte de investiții pentru transportul rutier din Moldova. Intrebarile adresate ministrului Grindeanu vin in contextul in ...