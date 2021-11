Proiectul ”Energie în școlile copilăriei” a ajuns la Școala Gimnazială Iernut, județul Mureș Școala Gimnaziala Iernut se poate mandri cu faptul ca in ultimii ani toții elevii care au absolvit clasele a VIII-a au continuat studiile liceale. Cei 600 de copii care invața acum la aceasta școala au un motiv de bucurie in plus: salile lor de clasa ofera condiții care ii ajuta sa aiba performanțe școlare mai bune. Astfel, au fost puse in funcțiune sisteme de iluminat moderne cu tehnologie LED in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

