Proiectul EDWARD, aplicat miercuri de polițiștii rutieri. Acțiuni în toată țara Mai precis, Ziua Europeana fara decese in accidente rutiere este organizata in toate orasele din Romania si in toata Europa. De la inceputul anului, doar in Bucuresti si-au pierdut viata 37 de oameni in accidente rutiere grave. La nivel european, Romania a inregistrat de doua ori mai multe persoane decedate in accidente rutiere fata de media Uniunii. Proiectul EDWARD vrea sa scada aceasta statistica sumbra pana la zero. 19 septembrie este ziua in care toti politistii rutieri le reamintesc soferilor sa fie atenti la volan. mai multe, pe ProTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Organizatia Politiilor Rutiere din Europa ndash; TISPOL realizeaza si in cursul anului 2018 Proiectul EDWARD, proiect sustinut de Comisia Europeana, in care ziua de 19 septembrie va deveni Ziua europeana fara persoane decedate in accidente rutiere. Acest proiect se subscrie actiunii "Focus on the road",…

