Loretta Lynn, legenda muzicii country, a murit la varsta de 90 de ani.

A XVII-a editie a Festivalului international de muzica de camera SoNoRo, intitulata Orient Express, va avea loc in Cluj-Napoca, in perioada 26 septembrie - 2 octombrie.

Chioscurile alimentare situate in incinta a doua licee din municipiul Bistrita au fost amendate cu 60.000 de lei de Protectia Consumatorilor, in urma neregulilor gasite, iar unuia i s-a suspendat activitatea, potrivit unui comunicat de presa remis vineri de Comisariatul Judetean pentru Protectia

Centenarul Incoronarii de la Alba Iulia se va desfasura, in perioada 13-16 octombrie 2022, sub Inaltul Patronaj al Primului Ministru al Romaniei.

Cea de-a XVII-a editie a Festivalului International de muzica de camera SoNoRo, intitulata Orient Express, va avea loc in perioada 16 septembrie - 2 octombrie, in Bucuresti si Cluj-Napoca.

Aerostar a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net de 48,829 milioane lei, cu 14,6% mai mare fata de cel obtinut in perioada similara a anului trecut, de 35,998 milioane lei, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti.

Rusia anunța ca se retrage din proiectul Stației Spațiale Internaționale (ISS) dupa 2024 și ca va construi in schimb propria stație, relateaza BBC.

Festivalul Jazz in the Park, aflat la a 10-editie, va avea loc in perioada 1-4 septembrie, iar printre cei mai noi participanti anuntati de organizatori se numara Avishai Cohen Quartet, Roberto Fonseca Trio si Mircea Tiberian Trio, noteaza Agerpres.