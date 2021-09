Proiectul E-Factura intră în linie dreaptă Ministerul Finanțelor a publicat documentația tehnica premergatoare testarii și operaționalizarii sistemului național privind factura electronica RO e-Factura, anunța marți ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu. „Astfel, am demarat implementarea, in cadrul unui program pilot, unui sistem de facturare electronica ce va permite incarcarea, stocarea și descarcarea facturilor emise de agenții economici in relație cu instituțiile publice. Primele rezultate le vom avea la inceputul lunii octombrie. Acest program este punctul de plecare spre extinderea, ulterioara, a platformei pentru facturare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

