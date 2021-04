Proiectul DEMETER. Rezultatele sondajului fermierilor din proiectul pilot APPR – Mandru ca sunt fermier este parte din consorțiul larg ce implementeaza DEMETER, cel mai amplu proiect pentru transformare digitala in domeniul agriculturii din Europa, finanțat din programul cadru Horizon 2020. Precizam ca proiectul DEMETER este o aplicare pe scara larga a platformelor bazate pe IoT (Internet of Things) ce se sprijina pe agricultura inteligenta interoperabila, implementata printr-o serie de 20 de piloți din 18 țari (dintre care 15 țari membre UE, inclusiv Romania). Implicand un consorțiu format din 60 de parteneri, DEMETER adopta o abordare cu numeroși actori pe intregul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

