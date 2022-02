Proiectul de transformare a SIIJ propus de Predoiu, avizat de CSM

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru desființarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIJ) a primit aviz pozitiv din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Avizul CSM este consultativ.

- Consiliul Suprem al Magistraturii a avizat vineri desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Au fost 11 voturi pentru și opt impotriva. Proiectul a primit aviz favorabil, fara observatii, pe documentul inaintat de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Desfiintarea Sectiei…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat pozitiv vineri, 11 februarie, proiectul de lege inaintat de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), a declarat președintele CSM, Bogdan Mateescu, pentru Libertatea.„S-a…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a pus in dezbatere publica, vineri, proiectul de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și spune ca pentru investigarea infracțiunilor care pana acum erau in competența Secției se vor ocupa 42 de procurori. Proiectul…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a lansat, vineri, in dezbatere publica, proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Așa cum reiese din proiect, actuala SIIJ va fi inlocuita, de fapt, de o alta secție, aflata tot in subordinea Parchetului…

- Catalin Predoiu a precizat vineri, la Ministerul Justitiei, ca proiectul de desfiintare a Sectiei speciale va fi prezentat in Guvern in luna februarie si apoi trimis la vot in Parlament, probabil in prima jumatate a lunii martie, dar numai daca primeste aviz pozitiv de la Consiliul Superior al Magistraturii.„Obiectivul…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, anunța ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va fi desființata la finele lunii martie și ca in locul ei nu va fi constituita o structura similara. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a discutat la Bruxelles cu Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei…

