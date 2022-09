Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu trei zile, pe 20 septembrie, Secția 5 Poliție Rurala Dej a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul zilei de azi, in jurul orei 1530, COVACI SONIA, in varsta de 17 ani, din localitatea Caprioara, comuna Recea-Cristur a plecat de la domiciliu și nu s-a intors pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Federația de haltere din Republica Moldova a obținut cel mai bun rezultat din istorie la o competiție internaționala. Sportivii noștri s-au intors de la Campionatul European de Haltere printre cadeți din Polonia cu o medalie de aur, șase de argint și șase de bronz. Cu aceasta ocazie, Asociația pentru…

- Evenimentul va avea loc la Ateneul Roman din București, pe 28 septembrie, și va fi prezentat de Razvan Exarhu, realizatorul emsiunii „Morning Glory” de la Rock FM. Gala Societatii Civile, ajunsa la cea de-a XX-a ediție, va premia cele mai bune proiecte ale sectorului asociativ din Romania inscrise…

- Gala Societatii Civile va premia cele mai bune proiecte ale sectorului asociativ din Romania inscrise in competitie, in data de 28 septembrie 2022, de la 19:30, la Ateneul Roman din București. Evenimentul va fi prezentat de Razvan Exarhu, realizatorul emsiunii „Morning Glory” de la Rock FM. Pentru participarea…

- CARAS-SEVERIN – Aproximativ 80 de voluntari au muncit pe o caldura insuportabila pentru a salva Moara Concordia din comuna Vrani, o moara veche de aproape un secol! Echipa de la Acasa in Banat a demonstrat inca o data ca daca se vrea, se poate. Mai mult decat atat, in aceasta perioada de concedii si…

- PRIGOR – O salba de patru mori din satul Patas, comuna Prigor, a fost salvata de voluntarii de la Acasa in Banat, actiunea facand parte din a doua etapa a proiectului „Turist in Banat“! La sfarsitul saptamanii recent incheiate, echipa de la Acasa in Banat a revenit in comuna Prigor pentru a doua etapa…

- Un numar de 9 trupe cunoscute vor fi prezente la Festivalul „Rockfest Transalpina” care va avea loc la Ranca, in județul Gorj. Dupa perioada pandemiei de coronavirus cand a fost suspendata organizarea festivalului, de data aceasta sunt indeplinite toate condițiile pentru ca festivalul de muzica rock…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a premiat cei mai buni absolvenți ai Universitații din Pitești. Edilul a transmis cu aceasta ocazie și un mesaj, accentuand faptul ca ”Piteștiul are nevoie de oameni educați și profesioniști”. ”Dragi absolvenți de studii de licența sau masterat ai Universitații…