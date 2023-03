Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare: Proiectul de plafonare a tarifelor RCA a fost publicat și poate fi consultat aici . ”O solutie temporara pentru remedierea starii de fapt o poate constitui inghetarea temporara, pentru 6 luni, a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA pentru contractele RCA incheiate ulterior…

- Un al doilea cutremur pe piața RCA – urilor s-a produs in urma cu cateva zile. Dupa ce acum aproximativ un an și jumatate cel mai mare jucator, City Insurance a dat faliment, aceeași soarta o are acum compania de asigurari Euroins Romania, care avea peste 2,7 milioane de polițe RCA incheiate in Romania.…

- ​Preturile maxime la RCA vor fi stabilite de fiecare asigurator la nivelul propriilor tarife de prima practicate la data de 1 martie 2022, iar in situatia in care aceste tarife sunt mai mari decat cele practicate la data de 1 martie 2023, asiguratorii RCA vor aplica cel mai mic tarif de prima dintre…

- Situatia de la Euroins afecteaza milioane de romani care, de buna credinta, au incheiat o polita cu aceasta societate de asigurari. Vestea ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa retraga autorizatia de functionare a Euroins Romania a cazut ca un traznet asupra tuturor celor care au incheiat…

- Șeful ASF, Nicu Marcu, este așteptat la Guvern in cursul zilei de joi pentru a discuta despre scumpirile RCA-urilor. Autoritatea de Supraveghere Financiara a propus recent o majorare de aproape 40 la suta, iar in acest caz se discuta despre o posibila plafonare. Intre timp, dupa falimentul City Insurance,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea preturilor la RCA pentru o perioada determinata. „Confirm cu privire la majorarea tarifelor de referința pentru RCA, fac o precizare, la categoriile la care se incadreaza peste 90% din automobilele asigurate RCA s-a inregistrat o creștere…

- Tarifele de referința pentru RCA au crescut in medie cu 16,28% din august 2022 și pana in februarie 2023, conform datelor prezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cea mai mare creștere, 18%, s-a produs la mașinile cu motoare cuprinse intre 1.201 și 1.400 mc. Cele mai mici creșteri,…

- Asiguratorii RCA vor fi obligați ca, de la 1 februarie 2023, sa transmita in baza de date cu asigurarile auto obligatorii noi informații. Acestea vor cuprinde date despre rezervele de daune avizate, istoricul plaților sau respingerii de la plata a despagubirilor sau despre litigii. Autoritatea de Supraveghere…