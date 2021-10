Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica proiectul ordonanței de urgența pentru stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrica – consum de energie electrica – intre 150 kwh-1000 kwh inclusiv (in perioada 1 noiembrie […] The post Proiectul de ordonanța pentru compensarea facturilor la energie electrica și la gaze, in dezbatere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .