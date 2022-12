Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a intocmit un proiect de lege pentru modificarea pensiilor speciale pentru mai multe categorii de beneficiari, precum și de recalculare a pensiilor speciale pentru judecatori și procurori, dezvaluie G4Media.ro. Proiectul a fost trimis spre avizare la ministerele și instituțiile care…

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul de lege care prevede reforma pensiilor speciale și de serviciu, scriu jurnaliștii de la Știri pe surse. Proiectul de lege este construit pe urmatoarele principii, potrivit unor surse guvernamentale mai precizeaza sursa citata. – Nicio pensie speciala nu va mai…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite, marti, ca proiectul noului Contract-cadru nu limiteaza accesul asiguratilor la servicii medicale, dar prevede ca nu se poate deconta de doua ori acelasi tip de serviciu pentru un pacient. ”Avand in vedere afirmatiile aparute in spatiul public, conform…

- Liderii Coaliției au convenit, luni seara, ca de la 1 ianuarie sa creasca punctul de pensie cu 12,5%, iar de doua ori pe an sa se acorde ajutoare sociale pentru pensionarii cu pensiile mai mici de 3.000 de lei. Masurile decise de Coaliția de guvernare formata din PNL, PSD și UDMR au fost anunțate de…

- Ministerul Muncii a postat, in dezbatere publica, proiectul de HG care prevede ca salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata sa fie de 3.000 de lei lunar, incepand de la 1 ianuarie 2023. In prezent, salariul minim brut este de 2.550 lei pentru anul 2022 și de el beneficiaza peste 850.000…

- USR cere deblocarea inițiativei legislative privind taierea pensiilor speciale ale parlamentarilor, proiect depus in luna mai și ținut blocat de PSD și PNL in Biroul permanent reunit, ca sa nu fie introdus in circuitul parlamentar, pentru dezbateri. „De mai bine de jumatate de an blocheaza acest proiect,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca ar trebui sa existe o crestere a pensiilor care sa compenseze in mare masura inflatia care a ajuns la peste 15%. „Daca vorbim de creșterea pensiilor, trebuie sa vedem un pic contextul mai larg. Știu ca s-au vehiculat tot felul de propuneri 10 %, 11 %.…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…