Proiectul de modificare a Codului fiscal, parcurs în primă lectură în şedinţa Guvernului Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. „Avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi acceptate si implementate in conformitate cu realitatea pe care o traim. Sunt masuri care vizeaza atat stabilitatea economica, cat si protejarea locurilor de munca si, desigur, angajamentul nostru pentru a asigura predictibilitate mediului de afaceri si dezvoltarii economice intr-un cadru fiscal cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei.Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca."Avem nevoie…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca, in debutul sedintei. Ministrul finantelor a precizat ca se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei,…

- Ministrul de Finante a afirmat ca proiectul ”prevede o serie de ajustari ale Codului Fiscal, care sunt in concordanta cu angajamentele asumate de Romania, in PNRR, in programul de guvernare si in ceea ce inseamna statutul de membru NATO, in sensul asigurarii resurselor necesare inzestrarii armatei romane…

- ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida cu patronatele, sindicatele si reprezentantii mediului de afaceri. Au fost intalniri foarte bune in care am reusit sa analizam subiectele care preocupa…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, care instituie printre altele si o crestere spectaculoasa a impozitului pe imobile, se afla in prima lectura in sedinta de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spunand ca „proiectul prevede o serie de ajustari”.

- Purtatul de cuvant a afirmat ca Pachetul ”Sprijin pentru Romania a dobandit un nou element, si anume amanarea platii ratelor la banci. Ministrul Finantelor a precizat ca sunt chiar doua elemente si s-a referit la noul program IMM Invest Plu. El a aratat ca schema de ajutor pentru COVID-19 expira in…

- Stabilitatea prețurilor, deficitul public, stabilitatea cursului de schimb și ratele dobanzilor sunt cele patru criterii pe care Romania nu le indeplinește, conform raportului de convergența din 2022 al Comisiei Europene, scrie g4media.ro . „In lumina evaluarii sale cu privire la compatibilitatea juridica…

- „Am dorit sa avem aceste consultari pentru a primi asigurari direct de la sursa ca exista stocuri suficiente de ulei pentru populație, inclusiv in cazul in care ar exista o cerere suplimentara a pieței. Romania are un potențial agricol foarte important, iar noile masuri guvernamentale pe care le avem…