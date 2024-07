Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii baze sportive care se ridica pe locul vechiului stadion din zona Mircea cel Batran a ajuns in faza solicitarii autorizației de construire. In acest stadiu s-a ajuns dupa trei ani ani de cand a fost demarat proiectul pentru modernizarea bazei sportive din zona de nord a Timișoarei, fosta…

- Primaria municipiului Suceava va finanța cu 350.000 de lei Festivalul de Arta Medievala ”Ștefan cel Mare”, ediția a-XVI-a care se va desfașura in perioada 15-18 august. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Ion Lungu va fi supus aprobarii Consiliului Local in ședința de vineri, 28 iunie. ”Realizarea…

- Doua secții noi ar putea fi inființate la Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. Este vorba de „Gimnastica ritmica” și „Volei”, proiectul urmand sa fie dezbatut in ședinta ordinara a Consiliului Local din data de 30 mai 2024. Proiectul de hotarare inițiat vizeaza inființarea unor secții noi pe…

- Medalii, finale si evolutii bune! Dar si multa speranta! Sabrina Maneca Voinea (16 ani) a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala…

- In ședința extraordinara a Consiliului Local de astazi, s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea noului adapost pentru animale fara stapan. Acum cateva luni primarul Dominic Fritz anunța ca Primaria Timișoara are in plan construirea unui nou adapost pentru animale fara stapan in zona Freidorf.…

- CARAȘ-SEVERIN – Sau despre cum va ramane nostalgica amintire traversarea Reșiței și a Bocșei, in drum spre Timișoara dinspre Caransebeș sau Gradinari! In afara faptului ca incetinește fluența circulației rutiere de pe DN58 și DN58B dinspre Caransebeș sau Gradinari spre Voiteg, traficul de marfuri, fie…

- SC Piețe SA Timișoara a finalizat un amplu proiect de modernizare care a fost implementat in Piața Badea Carțan. Este vorba de modernizarea Halei de lactate, o investitie de 800.000 de lei. Proiectul a prevazut inlocuirea instalației de climatizare cu purificatoare de aer, achiziția a 20 de vitrine…

- Primaria Constanta a lansat in consultare publica proiectul de hotarare pentru modificarea unor planse anexa la HCL nr. 261 2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ndash; pentru zona delimitata de soseaua Mangaliei la vest, bd. 1 Mai la est, str. Frigului la sud si str. dr. Marcovici la nord,…