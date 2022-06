Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Stanciu, patronul FEG, are datorii la Primaria Iași. Deși incaseaza milioane de euro an de an de pe urma spațiilor luate cu chirii infime de la primarie, acesta nu și-a onorat obligațiile fiscale pentru afacerile pe care le deține. Consilierul județean PSD nu a platit taxele catre bugetul local…

- RAPORT… Anul trecut cand, in județul Vaslui, s-a inregistrat un varf al pandemiei de Covid-19, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate a cheltuit, pentru serviciile medicale decontate, 591.129.548 de lei, bani care s-au dus pe medicamente, asistența medicala primara și de specialitate, dispozitive medicale…

- Pandemia de coronavirus a cauzat 14,9 milioane de decese la nivel global in ultimii doi ani, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza dpa. Cifrele includ persoane care au murit din cauza unei infectiei cu COVID -19 precum si pe cele cu boli si rani si care au murit din cauza serviciilor…

- SCUMPIRE… Proiectul „Reabilitarea și restaurarea Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu„ din municipiul Barlad la faza DALI, va fi mai scump decat s-a stabilit inițial, la proiectare. Situația nedorita, de scumpire enorma a materialelor de construcții a dus la modificarea indicatorilor tehnico-economici…

- Suspectul dublului asasinat de pe Moara de Vant ramane dupa gratii. Judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au respins contestația formulata de studentul canadian de origine marocana, Ahmed Sami El Bourkardi. Reamintim ca la mijlocul lunii decembrie 2021, oamenii legii din Iași au fost anunțați de…

- Iuliana Beregoi, noua senzație a Internetului, a fost pe punctul sa-și piarda viața in urma cu doi ani! Artista a fost implicata intr-un accident rutier, in 2020, in urma caruia s-a ales cu capul plin de bandaje și cu mașina un morman de fiare! Moldoveanca nu se sperie, insa, așa ușor. Peste doar doua…

- Un barbat a fost gasit mort in parcarea de la Kaufland-Podu de Piatra, din Municipiul Iași. Ieșeanul zacea in fața magazinului de cateva zeci de minute, fara ca cineva sa se intereseze de starea acestuia. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul, care, spun ei, survenise de aproape doua ore…