Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de retehnologizare a Statiei 400/110/20kV Domnesti, o investitie totala de circa 25 de milioane de euro din fonduri proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, este realizat in grad de 95%, finalizarea lucrarilor fiind preconizata pentru sfarsitul…

- ”In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investitii ale operatorilor de transport si de distributie a gazelor naturale, Autoritatea a constatat ca in anul 2020, au fost realizate de operatorul de transport si de sistem si de operatorii care distribuie gaze naturale,…

- Operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz -, companie deținuta de statul roman, nu și-a respectat obligația de a face minim 95% din investițiile planificate in 2020, conform ANRE. Autoritatea de reglementare in domeniul energiei a comunicat ca firma statului a realizat anul trecut doar…

- S-a finalizat obiectivul „Statie de epurare mecano-biologica” din comuna Poienile de Sub Munte. Aceasta poate deservi 350 de persoane si va fi folosita inclusiv de noua scoala si gradinita din localitate, a caror constructie incepe peste doua zile. Investitia este una moderna, care respecta toate normativele…

- Transelectrica investeste 42 de milioane de euro in retehnologizarea a doua statii esentiale pentru inchiderea Inelului de 400 kV in zona de vest, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. In anul 2020, nivelul de completare a Inelului a ajuns la 70% Proiectul…

- Autoritațile locale din Sangeorz Bai au predat Companiei Naționale de Investiții (CNI) amplasamentul pentru construirea unui complex sportiv in oraș, investiție care se cifreaza la circa doua milioane de euro. Concret este vorba despre edificarea unui stadion de fotbal, care va avea tribuna pe 3 niveluri. …

- George Copos, proprietarul ANA Hotels, a demarat o investiție de 25 de milioane de euro in renovarea capitala a Hotelului „Athenee Palace Hilton” din București. Hotelul „Athenee Palace”, parte integranta a grupului hotelier „ANA Hotels”, are o istorie de 107 ani și a trecut prin 3 renovari fundamentale:…

- In cursul zilei de astazi, 4 martuie 2021, Primarul, Adrian Teban, impreuna cu Arhitectul Sef, Sava Victor si echipa de implementare a proiectului s-au aflat in vizita de lucru pe santierul imobilul aflat pe strada 21 Decembrie 1989, nr. 161. Cu aceasta ocazie, edilul Cugirului a discutat cu dirigintele…