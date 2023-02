Stiri pe aceeasi tema

- In satul Bușila din raionul Ungheni a fost construita o centrala electrica fotovoltaica, care va alimenta stația cu aprovizionare cu apa din localitate. Proiectul a fost implementat in cadrul Programului național „Satul european”. Centrala are o capacitate de 80 de kW, suficienta pentru alimentarea…

- Primaria Dumbraveni a finalizat lucrarile de extindere, modernizare și dotare la Gradinița și Școala Candești. Primarul Valentin Tilvar a anunțat ca, saptamana trecuta, a fost efectuata recepția finala a investiției și a fost oficiata o slujba religioasa de sfințire a unitații de invațamant. Proiectul…

- Contractul pentru modernizarea Pieței 14 Iulie și a strazilor adiacente acesteia a fost deja semnat de administrația locala, astfel ca locuitorii cartierului Grigorescu vor avea parte de un nou șantier, pe langa cel de pe malurile Someșului.

- Contractul vizeaza executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie "Modernizare infrastructura rutiera, Localitatea Limanu, Comuna Limanuldquo;, finantat prin Programul National Anghel Saligny. Proiectul a fost elaborat de compania SC Consultant Proiect amp; Management SRL. Termenul limita pentru…

- Iubita artistului, Anda Calin, și-a deschis recent propria afacere. Este vorba de un salon de infrumusețare, in care a investit peste 60.000 de euro. Aceasta a marturisit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, ca tatal copiilor ei ii va fi pacient. Anda a mai marturisit ca acesta va urma un tratament…

- Lucrari de reabilitare și modernizare la Școala Gimnaziala Speciala din Targoviște! La doar cateva luni de la debutul acestora, unitatea este intr-o transformare vizibila! Proiectul este derulat de Consiliul Județean Dambovița și are o valoare de 8 milioane lei, suma fiind asigurata astfel: fonduri…

- Conducerea Primariei comunei Zagar anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum comunal DC 63 in comuna Zagar județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Zagar, identificat prin C.F. 50764, 50768. 51086, 51092, 51081, 51076/Zagar".…

- Romania va primi doua imprumuturi, unul de 3 miliarde de dolari, și altul de 50 de milioane de dolari, pentru realizarea Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, a anunțat Virgil Popescu, ministrul Energiei. US Exim, banca de import-export a Statelor Unite, a emis doua scrisori de intenție pentru proiectul…