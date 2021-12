Stiri pe aceeasi tema

- USR și PNL merg in direcții diferite in Consiliul Local Timișoara. Cea mai recenta „lovitura” vine de la USR, care este acuzat ca a votat oamenii lui Raul Ambruș in consiliile de administrație de la Horticultura și Piețe SA. Ambruș a fost exclus din PNL și a anunțat ca iși face propriul partid.

- Liberalii au anunțat, in aceasta dimineața, ca nu vor vota dublarea prețului gigacaloriei la Colterm Sa in ședința de astazi a Consiliului Local Timișoara, propusa de aliații lor din USR. In schimb, PNL ”va propune o creștere de 20,7% a prețului pentru consumatori in aceasta faza, urmand a vedea care…

- ANRE și-a dat avizul pentru noile costuri ale gigacaloriei. Unda verde pentru scumpirea caldurii! ANRE da unda verde scumpirii caldurii și a apei calde in toata țara. Prețurile de producție avizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie cresc cu pana la 96%, adica aproape dublu. In București,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate irmele producatoae de enegie termica din tara. Acesta nu este pretul final platit de populatie, ci reprezinta doar pretul la care centrala livreaza agentul termic, la care se adauga tarifele de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei a aprobat o majorare cu 86,58% a pretului gigacaloriei produse de Electrocentrale Bucuresti (Elcen), de la 176,55 lei la 329,41 lei, potrivit unui comunicat al ANRE. Potrivit sursei, acesta nu este pretul final platit de bucuresteni, ci reprezinta doar…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei a aprobat o majorare cu 86,58% a pretului gigacaloriei produse de Electrocentrale Bucuresti (Elcen), de la 176,55 lei la 329,41 lei, potrivit unui comunicat al ANRE, remis, joi, AGERPRES. Acesta nu este pretul final platit de bucuresteni, ci reprezinta…

- USR și-a mai gasit un „membru” in Consiliul Local Timișoara. Este vorba despre Raul Ambruș, renegat de PNL și „luat in brațe” de administrația Fritz, care le-a dat celor din USR votul necesar sa mareasca impozitele locale pentru anul 2022. De doua ori. Timișorenii vor plati cu 20% mai mult impozitul…

- Surpriza de proporții in scandalul Colterm – Dupa ce primarul Dominic Fritz chiar azi, in timpul conferinței de presa susținute dupa ce compania de termoficare a ramas fara gaz, anunța ca va propune ca prețul gigacaloriei sa se dubleze, nu sa se tripleze, a schimbat din nou strategia. Conform surselor…