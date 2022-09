Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile sub 3.000 de lei ar urma sa fie scutite de la plata impozitului pe venit, sau cel puțin acest lucru este dorit de liberali. Parlamentarii PNL au depus un proiect de lege care prevede scutirea de impozitul pe venit a pensiilor de sub 3.000 de lei, propunere pe care premierul o vrea discutata…

- Viktor Orban a declarat, la reuniunea grupului parlamentar FIDESZ-KDNP care a avut loc la Balatonalmadi, județul Veszprem, ca Uniunea Europeana trebuie sa retraga sancțiunile impotriva Rusiei pana la sfarșitul anului. „Azi este deja clar pentru toata lumea ca trebuie sa ne asteptam la prelungirea conflictului…

- Criza? Nu exista criza pentru PSD si PNL, ci doar pentru romani, spune președintele PMP Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca. „Pentru majorarea pensiilor, PSD si PNL se cearta public de cateva luni. Pentru majorarea indemnizatiilor demnitarilor, consensul a fost instant si unanim, asa cum arata votul de…

- Fostul președinte al Senatului, Anca Dragu, a declarat ca noua creștere a prețurilor la produsele alimentare ii va afecta pe romanii cu veniturile foarte mici. (…) Suntem foarte dezamagiti sa vedem lipsa de reactie a Guvernului PSD – PNL – UDMR, care ii tine pe acesti oameni, practic, in saracie. Probabil…

- Google va fi interzis in Donețk destul de curand in urma declarațiilor facute de liderul separatist, Denis Pușilin. Compania Google a fost acuzata pentru ca a promovat terorismul si violenta impotriva tuturor rusilor si, in special, a populatiei din Donbas. ”Am decis sa blocam Google pe teritoriul RPD…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține o conferința de presa, marți, de la ora 18.00, la Palatul Cotroceni. Anunțul privind conferința lui Iohannis vine dupa ce Ministerul Finantelor a publicat proiectul de modificare a Codului Fiscal, care prevede, printre altele, cresterea impozitului pe…

- Duminica, intr-un centru comercial din Copenhaga, a avut loc un atac armat, trei persoane fiind ucise și mai multe ranite, relateaza news.ro. Oamenii legii au arestat un suspect, un danez in varsta de 22 de ani, inarmat cu o pușca. „Sunt trei morti si mai multi raniti, intre care trei in stare critica”,…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud anunța ca, vineri (01.07.2022), in intervalul orar 13:00-21:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 20 t pe drumurile județene din județul Bistrița-Nasaud. Aceste restricții sunt instituite ca…