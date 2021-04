Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in domeniul financiar bancar l-au criticat de la bun inceput, pentru ca ar fi implicat costuri uriașe, fara a produce beneficii. Spre exemplu, costul depozitarii este de circa 66.000 de euro pe an, in vreme ce repatrierea a aproximativ 60 de tone de aur ar fi costat 1,4 milioane de euro.

- Camera Deputatilor a respins, marti, legea prin care Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, voia repatrierea rezervei de aur in tara. Decizia vine in aceeasi zi in care instanta a refuzat liberarea conditionata a lui Liviu Dragnea. Votul a fost dat pe cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea…

- Camera Deputaților a respins, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare in invațamantul obligatoriu de stat. Liberalii și social-democrații au subliniat ca decizia trebuie luata de fiecare unitate de invațamant, existand deja școli care au adoptat propria…

- Camera Deputatilor a respins marti decizional proiectul de lege privind declasificarea unor documente initiate in octombrie 2018 de fostii presedinti ai celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu si care prevedea desecretizarea protocoalelor SRI cu DNA.

