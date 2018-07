Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de industrii, administratie si de buget ale Camerei Deputatilor au dezbatut, marti, proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore, fiind amanata luarea unei decizii,…

- Partidul Ecologist Roman afirma ca proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore ''sfideaza interesele Romaniei''. Intr-o scrisoare deschisa…

- Reprezentanții militarilor, polițiștilor și angajaților din penitenciare se opun și cer o dezbatere reala. Potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, plenul Camerei Deputatilor are, azi 20 iunie 2018, la pozitia 42 pe ordinea de zi, Proiectul…

- Deputații din comisia pentru industrii au discutat luni mai multe articole din Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Insa, discuțiile asupra unui capitol esențial din lege, cel referitor la modul in care vor fi taxata producția de gaze din Marea Neagra, au fost amanate…

- "Domnul presedinte Iohannis a stiut ca dna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. Deci a inceput sa spuna multe neadevaruri. (A stiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astazi (joi - n.r.) ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a declarat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- Emanuel Ungureanu a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca a fost audiat in mod abuziv anul trecut in Comisia de Sanatate si Comisia Juridica din Camera Deputatilor pentru ca i-a adresat intrebari medicului Mihai Lucan. ”Mihai Lucan face ce stie cel mai bine, ameninta, hartuieste si…

- De aproape un an, subiectul desfiintarii Pilonului II de pensii este intens discutat si produce nesiguranta in randul contribuabililor. Din vara lui 2017 au tot aparut zvonuri ca se va renunta la pilonul acum obligatoriu de pensii private, dar, dupa reactii in lant, guvernantii au iesit in repetate…