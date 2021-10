Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege de interzicere a publicitații jocurilor de noroc vine in contradicție cu practicile europene și va duce la trecerea aproape integrala a acestei industrii fie in zona ilegala, fie la operatorii de peste hotare. De aceasta opinie este economistul superior din cadrul Expert-Grup, Stas…

- Deputatii invinuiti de corupere pasiva sau activa, trafic de influenta, exces sau abuz de putere, imbogatire ilicita sau spalarea banilor ar putea fi retinuti, arestati, percheziționați sau trimisi in judecata fara incuviintarea Parlamentului.

- Aplicarea proiectului de lege al deputatului PAS Dumitru Alaiba privind interzicerea publicitatii pentru jocurile de noroc si pariuri sportive va afecta grav activitatea mass-media, in cazul in care initiativa va fi aprobata de Parlament.

- Initiativa legislativa privind interzicerea publicitatii pentru jocurile de noroc si pariuri sportive pune in pericol supravietuirea presei din Moldova si independenta lor financiara si editoriala.

- Judecatorii și procurorii care vor dori sa candideze la funcțiile de membri ai CSM și CSP vor trebui sa prezinte propria campanie de promovare, pentru a se califica la concurs. Guvernul a avizat pozitiv proiectul 180, care detaliaza modul de alegere a membrilor judecatori ai Consiliului Superior al…

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv modificarea legii privind piața produselor petroliere, care a fost votata in prima lectura de legislativ. Proiectul are drept scop inlaturarea carențelor existente in legislația in vigoare care genereaza situații de risc. Totodata, in proiect este pastrat…

- Guvernul a avizat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratura, inaintat cu titlu de inițiativa legislativa (nr. 181 din 10 august 2021) de catre un grup de deputați in Parlament, și comunica urmatoarele. Potrivit autorilor inițiativei, proiectul de lege rezulta din…

- Guvernul a avizat pozitiv proiectul de modificare a Legii Procuraturii, prin care se vrea demiterea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Decizia a fost luata unanim, astazi, la ședința Executivului.