In timpul dezbaterilor a avut loc un conflict intre senatorul PSD Claudiu Manda si senatoarea USR Florina Presada.



Presada a sustinut ca acest Cod administrativ este este un proiect foarte costisitor pentru romani, iar nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil daca cei chemati sa ia aceste decizii "nu ar fi avut de platit pe cei care slujesc".



“Dupa amendamentele adoptate in Comisia speciala pentru Codul administrativ, am aflat ca este si un proiect foarte costisitor pentru romani, pentru ca ne costa pensiile speciale pentru primari o suta si ceva de milioane de euro…