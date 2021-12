Stiri pe aceeasi tema

- ​​​Legea certificatului verde la locul de munca ramâne deocamdata blocata în comisiile parlamentare. Premierul Nicolae Ciuca spune ca a discutat cu ministrul Sanatați, Alexandru Rafila, ca proiectul sa fie repus în discuție, dar nu avanseaza un termen pentru aprobare. "Este…

- Certificatul verde la locul de munca. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru a gasi solutiile prin care actul normativ privind certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbaterea Parlamentului, iar in momentul in care…

- Certificatul verde la locul de munca revine in dezbaterea Parlamentului, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Șeful guvernului a precizat ca a discutat cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, despre acest subiect. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in momentul in care actul privind certificatul verde…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, marți, ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentara, apoi aprobat de Camera Deputatilor,…

- Camera Deputatilor ar putea incerca sa deblocheze saptamana aceasta proiectul care obliga oamenii sa detina un certificat verde pentru a merge la locul de munca. Pe agenda Parlamentului se va mai aflat si proiectul de eliminare a pensiilor speciale sau ultima rectificare bugetara. Proiectul de lege…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat marți ca introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca „reprezinta o prioritate”. Miercuri, la audierile din Parlamentat, ministrul desemnat pentru sanatate, Alexandru Rafila a fost de alta parere: „trebuie introdus intr-un moment oportun”.„Certificatul…

- Romania este la un pas de cele mai dure restricții! Certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați din cladire, daca deputații vor aproba proiectul. Proiectul ajunge, astazi, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a…

- Alexandru Rafila, deputat PSD, a vorbit despre obligativitatea certificatului verde la locul de munca și proiectul care a fost dezbatut in Senat. Potrivit medicului, proiectul respectiv nu se referea la documentul pe care romanii trebuie sa-l prezinte la intrarea in diverse institutii. Certificatul…