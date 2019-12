Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în vacanţa parlamentară, adoptat în şedinţă Executivul a adoptat, in sedinta de vineri, un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada viitoarei vacante parlamentare.



Potrivit unui comunicat, Guvernul va putea sa emita ordonante (simple) in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada cuprinsa intre incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2019 si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2020.



Domeniile in care Executivul va putea emite ordonante simple sunt: finante publice, economie, energie si mediu de afaceri, lucrari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

