Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul da 2.000 de lei mamelor cu bebeluși de pana in 3 luni. Banii sunt destinați pentru achiziția de articole medicale și de igiena, dar și de consiliere parentala. Gabriela Firea a anunțat cum pot mamicile sa intre in posesia acestor tichete sociale.Mamele care se afla in situații de risc vor primi…

- Senatul a aprobat proiectul prin care mamele si nou-nascutii din familii vulnerabile vor beneficia de un sprijin in valoare de 2.000 de lei pentru achizitia de articole medicale si de igiena, dar si de consiliere parentala. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a salutat votul Senatului prin care se vor…

- „Mamele care se afla in situații de risc vor primi un ajutor financiar. Am susținut acest proiect și ma bucur ca in ședința Senatului a fost votat pozitiv proiectul de lege prin care se acorda tichete sociale acestor mame.Astfel, mamele și nou-nascuții din familii vulnerabile vor beneficia de un sprijin…

- „Mamele care se afla in situații de risc vor primi un ajutor financiar. Am susținut acest proiect și ma bucur ca in ședința Senatului a fost votat pozitiv proiectul de lege prin care se acorda tichete sociale acestor mame.Astfel, mamele și nou-nascuții din familii vulnerabile vor beneficia de un sprijin…

- Mamele și nou-nascuții din familii vulnerabile vor beneficia de un sprijin in valoare de 2.000 de lei pentru achiziția de articole medicale și de igiena, dar și de consiliere parentala. De aceste tichete vor beneficia toate mamicile cu bebeluși de pana in

- Guvernul face primii pasi pentru o reforma administrativa a Romaniei, potrivit unui document pe care il dezbate in aceste zile. Este vorba de Legea de completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Documentul este semnat de cei doi sefi ai Senatului si ai Camerei…

- In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, si in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022, situatia cererilor pentru perioada aprilie…

- Guvernul a decis, in sedinta de vineri, acordarea unui sprijin de 2.000 de lei pentru mamele si copiii nou-nascuti din categoriile cele mai defavorizate. Cabinetul Ciuca a adoptat o ordonanta de urgenta privind unele masuri necesare in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor…