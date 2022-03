Stiri pe aceeasi tema

- Actrița de 61 de ani i-a povestit lui Denise Rifai in cadrul emisiunii ”40 de intrebari” momentele traite la New York cu ocazia atentatelor ce-au schimbat destinul lumii. Artista are doi motani, Obama și Putin, rememorand cum a trait pe strazi Revoluția romana din 1989 Carmen Tanase, 61 de ani, are…

- „Nepasarea poate fi combatuta, schimbarea poate fi realizata prin responsabilitate si perseverenta. Am promis depunerea proiectului de lege pentru predarea istoriei Revolutiei de la Timisoara din 1989. Astazi, am inregistrat in circuitul legislativ Proiectul de Lege privind Introducerea in curricula…

- Muzeul Satului Banațean din Timișoara va invita miercuri, 15 decembrie, de la ora 11.30, in Sala de expoziție temporara, la rememorarea, dezbaterea și vizualizarea evenimentului care in urma cu 32 de ani a declanșat schimbarea! Vor fi invitați personalitați ale Revoluției din Decembrie 1989 și asociația…