- Supraacciza la carburanti si supraimpozitarea contractelor part-time vor fi eliminate de la 1 ianuarie 2020, dupa ce Camera Deputatilor, for decizional, a votat un proiect de lege in acest sens. Au fost 280 de voturi pentru, 1 vot impotriva si 2 abtineri. PSD, prin vocea Olgutei…

- Proiectul de lege inițiat de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici (PSD), pentru combaterea evaziunii fiscale, nu a intrunit luni, in plenul Senatului, numarul necesar de voturi pentru adoptare: era nevoie de 69 de voturi pentru si au fost doar 64 de voturi pentru. PSD are 69 de membri in Senat.…

- Angajatorii vor fi amendați pentru fiecare angajat care va face ore suplimentare de munca, susține Romania TV. Decizia a fost luata astazi in Parlament. S-a dat un vor final in Camera Deputaților pentru o modificare in Codul Muncii. Aceasta prevede ca angajatorul sa fie amendat pentru fiecare…