Proiectul de lege pentru digitalizarea Senatului, pe ordinea de zi a Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anuntat ca Biroul permanent a aprobat ca proiectul de lege pe care l-a initiat si care vizeaza digitalizarea Senatului sa fie votat in plenul de luni. Propunerea legislativa propune modificarea Regulamentului forului legislativ in sensul introducerii pe site a unei…

- ”Spitalele tarii continua sa arda, ei continua sa ne minta ca totul e in regula. PSD va depune amendament la buget pentru dotarea spitalelor, inclusiv cu echipamente de protectie impotriva incendiilor. La fel, vom depune un amendament si pentru a rezolva situatia minerilor din ValeaJiului. Sper ca liderii…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for legislativ decizional, proiectul initiat de Guvern privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) pentru instituirea Parchetului European (EPPO). Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 88 de voturi "pentru" si 46 "impotriva", scrie agerpres.ro.…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Localitațile rurale și urbane, care vor intreprinde toate condițiile climaterice, balneologice și prezinta o importanța pentru sanatatea și odihna populației, vor putea obține statut de stațiune balneoclimaterica. © Sputnik / Артур ЛебедевOrașele din Rusia preferate de…

- Mesajul a fost postat in contextul in care Marcel Ciolacu a anunțat ca social-democrații vor prezenta un buget alternativ prin care vor demonstra ca sunt bani la buget pentru majorarea alocațiilor, salariilor și pensiilor. PSD ii acuza pe liberali ca refuza sa respecte legea. ”Marcel Ciolacu, un ecologist,…

- Un medic din Galați, ajuns senator pe listele PSD, critica masurile luate de Guvern privind pandemia de Covid 19. Aurel Nechita susține ca Romania se relaxeaza in timp ce Europa inasprește restricțiile și vorbește despre deschiderea restaurantelor, despre campania de vaccinare și despre testare.…

- MAI lanseaza mesajul Fara petarde de Revelion. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' „Pentru unii este o simpla distracție, pentru animale este un coșmar. Fara petarde de Revelion! Protejați-va pe voi, dar protejați și animalele!”, scrie…

- Romania are prima aplicație care iși avertizeaza utilizatorii România are, de ieri, prima aplicație care își avertizeaza utilizatorii daca au intrat în contact cu o persoana cu COVID-19. Aceasta se numește ''First Contact'', a fost dezvoltata de un ONG din Cluj-Napoca…