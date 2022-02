Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a redactat un proiect de lege prin care propune amenzi mai mari pentru șoferii care nu au rovinieta (taxa de drum). Sancțiunile ar urma sa se majoreze cu 25 de lei in cazul autoturismelor, iar cei mai afectați ar putea fi șoferii de camioane. Ministerul spune ca proiectul…

- Elaborarea PUZ – reconversia funcționala a lacului Chereteu din Blaj, in dezbatere publica. Cum ar putea arata zona Primaria Blaj a anunțat intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru reconversia funcționala a lacului Chereteu. In acest sens, in data de 3 ianuarie 2022, la sediul instituției…

- Prin prezenta aducem la cunostința publicului, in temeiul prevederilor art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca la nivelul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Alba Iulia anunța dezbatere publica pentru PUZ-ul noului magazin Kaufland din oraș. Unde va fi construit Primaria Alba Iulia a lansat in consultare publica proiectul privind aprobarea PUZ-ului pentru construcția noului magazin Kaufland din oraș. Compania va construi un al doilea magazin in…

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca a fost pus in dezbatere dezbatere publica proiectul OUG care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta. Potrivit documentului, acestea se vor acorda inclusiv in anul 2026, avand un rol important in combaterea efectelor pandemiei in sectorul de turism.…

- Saptamana trecuta, Gelu Tofan, viceprimarul Piteștiului, s-a autosuspendat din funcția de președinte al PNL Pitești, avand in vedere instrumentarea de catre DNA Pitești a unui dosar care vizeaza mai multe persoane din conducerea PNL Argeș, printre care și el. Intre timp, l-am contactat pentru a afla…