Proiectul de lege care interzice vânzarea participaţiilor statului la companii ar putea afecta dezvoltarea pieţei de capital (organizaţii) Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii si societati nationale ar putea afecta dezvoltarea pietei de capital se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si Asociatiei CFA Romania. "Niciun stat nu se poate dezvolta sustenabil fara o piata de capital puternica, lichida si diversificata. Listarea pachetelor minoritare in companiile de stat este si trebuie sa fie prioritara din trei motive: dezvoltarea pietei de capital prin listarea de noi companii, cresterea performantei acestor companii ca urmare a cerintelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

