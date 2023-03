Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul brazilian Sao Paulo au anuntat ca a ajuns la 64 numarul victimelor care si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren produse saptamana trecuta, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Planul de dezvoltare a Spitalului Județean de Urgența Targoviște se desfașoara in parametrii ce depașesc graficul prevazut, conform spuselor președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan. Pentru ca vremea permite, se lucreaza neintrerupt pe cele trei șantiere din cadrul programului "Sanatate…

- VIDEO ȘTIREA TA| Trafic blocat pe autostrada A10 Sebeș-Turda la alunecarea de teren de la Paraul Iovului: „Autoritațile au dat-o in bara iar” VIDEO ȘTIREA TA| Trafic blocat pe autostrada A10 Sebeș-Turda la alunecarea de teren de la Paraul Iovului: „Autoritațile au dat-o in bara iar” Traficul se desfașoara…

- Autoritațile vor sa modernizeze Transfagarașanul, drumul despre care Jeremy Clarkson, unul dintre realizatorii Top Gear, a spus ca este „cel mai spectaculos drum din lume”.In luna februarie, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lanseaza o consultare de piața…

- Continua investițiile la Spitalul Județean de Urgența din Targoviște! Vestea a fost oferita chiar de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan. Astazi, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, șeful județului Dambovița a semnat contractul de finanțare…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat astazi contractul pentru proiectarea și modernizarea tronsonului DN 71 Baldana – Targoviște. Pe 16.09.2022, anunța numele companiei care a caștigat licitația pentru realizarea tronsonului Targoviște - Baldana din Drumul National 71…

- Primariile dambovițene, alocari bugetare mai mari anul acesta decat in 2022. Potrivit președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, consilierii au gasit soluțiile necesare astfel incat sumele repartizate primariilor din județ sa fie chiar mai mari decat celor din 2022, „in condițiile…

- COMUNICAT DE PRESA Vești bune pentru dambovițeni! „Reabilitarea și modernizarea DJ 724 Malu cu Flori - Pucheni” a intrat in faza de licitație! Inițiativele lansate in anul 2021 de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, in domeniul infrastructurii rutiere, aduc vești…